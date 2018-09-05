Месячная норма осадков выпала в ряде районов Сахалина с приходом тайфуна Джеби, что привело не только к подтоплению улиц, но и сходу многочисленных селей. В итоге только в Макаровском районе, принявшем на себя основной удар стихии, на дорогах оказались заблокированы порядка 30 машин.

Месячная норма осадков выпала в ряде районов Сахалина с приходом тайфуна "Джеби", что привело не только к подтоплению улиц, но и сходу многочисленных селей. В итоге только в Макаровском районе, принявшем на себя основной удар стихии, на дорогах оказались заблокированы порядка 30 машин. Спасение одной семьи, чей джип придавило смытым деревом, сняли на видео.Бесчинствовавший в Японии "Джеби" принес на Сахалин сильные дожди и ураганный ветер, который оставил несколько населенных пунктов без света. На сделанных очевидцами кадрах видно, как мощный сель прокладывает себе путь по огородам, снося все на своем пути.Потоки грязи сразу в нескольких местах подмыли железную дорогу, повредили мост через реку Осиповку и заблокировали движение на отрезке дороги, соединяющей Макаров с Лермонтовкой."Движение транспорта сейчас приостановлено. До часу ночи планируется разобрать завалы, которые мешают проезду, а к утру — обеспечить временное движение автомобилей", — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри.Около 30 машин и их пассажиры оказались в грязевой ловушке. На кадрах видно, как из придавленного деревом джипа проезжавший мимо автолюбитель вызволил семью с ребенком. По данным чиновников, в результате ЧП никто не пострадал, но некоторым автовладельцам придется провести ночь на трассе — бригады спасателей доберутся до них только к утру.Мощный циклон привел и к перебоям в водоснабжении, поскольку сели частично разрушили плотину водохранилища в Макаровском районе. Чистую воду в населенные пункты доставляют в цистернах.По прогнозам синоптиков, уже завтра погода на острове улучшится, а дожди постепенно сойдут на нет.