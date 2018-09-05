Малознакомый мужчина, с которым женщина вела личную переписку в социальной сети, стал угрожать ей обнародованием фотографий и видеозаписей интимного содержания...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств в крупном размере.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 31-летней москвички. Потерпевшая пояснила, что малознакомый мужчина, с которым она вела личную переписку в социальной сети, стал угрожать ей обнародованием фотографий и видеозаписей интимного содержания, а чтобы этого не случилось, потребовал от нее перевести на его счет денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Опасаясь распространения указанных сведений, заявительница перечислила часть денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на Каргогольской улице. Им оказался 41-летний житель столицы, у которого были изъяты мобильные телефоны с фото- и видеофайлами, а также банковские карты.Следственным отделом ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93