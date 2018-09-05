В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. В среду состоялся один из четвертьфиналов женской сетки соревнований, в котором японская теннисистка Наоми Осака обыграла украинку Лесю Цуренко.

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. В среду состоялся один из четвертьфиналов женской сетки соревнований, в котором японская теннисистка Наоми Осака обыграла украинку Лесю Цуренко.Сеяная под 19 номером Осака одержала победу в двух сетах с одинаковым счетом – 6:1, 6:1. Поединок между соперницами продолжался 59 минут. В полуфинале японка встретится с победителем пары Карла Суарес-Наварро (Испания) – Мэдисон Киз (США).Напомним, что в другом полуфинале сыграют американка Серена Уильямс и латышка Анастасия Севастова.