Группа активистов, называющих себя украинскими патриотами, поставила ультиматум Марии Максаковой — вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Группа активистов, называющих себя украинскими патриотами, поставила ультиматум Марии Максаковой — вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Некий Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом, разместил в Facebook видеоролик, в котором потребовал от Максаковой в 72 часа покинуть территорию страны.
Пригрозив, что если она не прислушается к ультиматуму, то "мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней из убеждений собственной совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины".
Он не уточнил, что заставило выдвинуть против Максаковой такие требования.
Мария Максакова является бывшей солисткой Мариинского театра и экс-депутатом Государственной думы РФ. Она приехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Чета объяснила переезд политическими причинами, однако в России против Вороненкова возбудили уголовное дело и заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. По мнению украинских следователей, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.