Группа активистов, называющих себя украинскими патриотами, поставила ультиматум Марии Максаковой — вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Группа активистов, называющих себя украинскими патриотами, поставила ультиматум Марии Максаковой — вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.Некий Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом, разместил в Facebook видеоролик, в котором потребовал от Максаковой в 72 часа покинуть территорию страны.Пригрозив, что если она не прислушается к ультиматуму, то "мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней из убеждений собственной совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины".Он не уточнил, что заставило выдвинуть против Максаковой такие требования.Мария Максакова является бывшей солисткой Мариинского театра и экс-депутатом Государственной думы РФ. Она приехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Чета объяснила переезд политическими причинами, однако в России против Вороненкова возбудили уголовное дело и заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. По мнению украинских следователей, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.