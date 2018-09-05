Вечерний поход в супермаркет на востоке Москвы обернулся для покупателя стычкой с охранником, который заподозрил молодого человека в краже продуктов. Случайный посетитель снял воспитательную работу на видео.

Вечерний поход в супермаркет на востоке Москвы обернулся для покупателя стычкой с охранником, который заподозрил молодого человека в краже продуктов. Случайный посетитель снял "воспитательную работу" на видео.Силового захвата и трех ударов по лицу хватило для того, чтобы сотрудник ЧОП выплеснул свой гнев, а заподозренный в краже клиент "Пятерочки" растянулся на полу и не оказывал сопротивления. Остановили произошедшую поздним вечером 3 сентября на Вешняковской улице расправу невольные свидетели, которым охранник долго доказывал, что лежащий на полу человек на протяжении нескольких месяцев подворовывал в магазине.Прибывшие на место полицейские не обнаружили в сумке подозреваемого позаимствованных продуктов, но держать ответ пришлось уже директору супермаркета, поскольку распускавший руки сотрудник как свозь землю провалился. Впрочем, и руководитель магазина отказалась извиниться перед пострадавшим, хотя и признала, что избили его ни за что.