Дон Стреджесс из Эймсбери пострадала от Новичка. Этот вывод британских химиков подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ОЗХО передали Лондону независимый доклад, подготовленный в международной организации.

Дон Стреджесс из Эймсбери пострадала от "Новичка". Этот вывод британских химиков подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ОЗХО передали Лондону независимый доклад, подготовленный в международной организации.44-летняя Дон Стреджесс погибла 8 июля 2018 года, напоминает "Интерфакс". Флакон с неизвестным содержимым подарил ей ее сожитель. Он нашел его в мусорном баке на улице. Сам 45-летний Чарли Роули тоже пострадал. Но после оказания ему медпомощи он был выписан 20 июля из больницы.МИД Великобритании заявил, что Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия опубликовать выводы расследования по инциденту в британском Эймсбери и донести их до стран-членов Конвенции о запрещении химоружия.Независимое расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии: пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипали в Солсбери. В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Лондон обвинил Москву. В России это категорически опровергают: Москва уничтожила весь свой запас химического оружия, чего до сих пор не сделали США.Доказательств того, что за этими отравлениями стоят российские спецслужбы, Лондон отказывается предоставить. Так же как отказывается проводить совместное расследования произошедшего. Максимум, на что готов Лондон – это чтобы ему верили на слово. Словосочетание highly likely ("весьма вероятно") уже стало причиной насмешек над представителями Соединенного Королевства.Тем временем, 4 сентября в роскошном районе Лондона от химической атаки пострадали еще три человека. Нападение произошло у магазина в районе Уэстерн-Гроув. К отравлениям "Новичком" этот инцидент не относится: три человека пострадали при разбрызгивании кислоты. По статистике Скотланд-Ярда в 2017 году в Лондоне было зафиксировано 465 подобных нападений. 397 нападений с использованием кислоты была зарегистрировано в 2016 году.