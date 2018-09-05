Фокусник поделился радостной новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. 35-летний Сергей Сафронов в третий раз стал отцом.

Фокусник поделился радостной новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. 35-летний Сергей Сафронов в третий раз стал отцом.Звезда уже воспитывает двоих детей отпредыдущих отношений. Теперь у Сергея и его 29-летней супруги Екатерины на светпоявилась дочка.Иллюзионист опубликовал первую совместную фотографию с малышкой,сделанную в роддоме. Однако лицо ребенка Сафронов решил пока не показывать,закрыв его на фото смайлом. Возможно, фокусник серьезно относится к поверьям и боитсясглаза."Два лисенка!", – подписалфотографию фокусник и поблагодарил жену за ребенка. Пока неизвестно, какое имяони с Екатериной выбрали для наследницы.Молодой многодетный отец принимает поздравления от поклонников. Зачас публикацию знаменитости лайкнули уже более пяти тысяч человек.Отметим, ЕкатеринаСафронова не делала тайны из своей беременности. Сам Сергей признавался, что снетерпением ждал рождения ребенка.Напомним,иллюзионист очень переживал и паниковал по поводутого, что ему придется находиться с женой в ответственный момент в роддоме. Ондаже чуть было не решился бросить супругу в самый ответственный момент и планируяотправиться на гастроли.