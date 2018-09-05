В студии Прямого эфира разбирались в истории, которая произошла в Чите. 23-летний парень получил 6 лет за изнасилование 33-летней учительницы. Однако мать осужденного и другие его знакомые говорят, что никакого изнасилования не было, а замужняя дама была в тот вечер сильно пьяна.

В студии "Прямого эфира" пытались разобраться в истории, которая произошла в Чите 31 августа 2017 года. 23-летний Валерий Кошечкин получил 6 лет за изнасилование 33-летней учительницы Оксаны Коровкиной.Женщина требует от молодого человека полмиллиона рублей в качестве компенсации, однако мать Валерия и другие его знакомые говорят, что никакого изнасилования не было.Кроме того, возникли вопросы: как замужняя женщина оказалась в нетрезвом состоянии в квартире незнакомого молодого человека и не пытается ли она таким образом скрыть свою измену от мужа, если сексуальный контакт действительно был?Валерий изначально признал, что секс с Оксаной был, но по обоюдному согласию. Затем он от своих слов отказался.Мать Валерия утверждает, что женщина оговорила не только ее сына, но и ее саму, когда заявила, что та ее якобы угрожала "закопать".По показаниям свидетелей Оксана была в тот вечер сначала "пьяненькая", а потом выпила еще крепкого пива "и стала неадекватной". При этом выяснилось, что у следствия нет биоматериалов, подтверждающих факт изнасилования.Оксана же из-за переживаний за год потеряла 14 килограммов. Она пьет успокоительное и мечтает забыть тот трагический день. Женщина прошла детектор лжи.Как прокомментировал результаты полиграфолог, было ли изнасилование вообще и не пытается ли Оксана заработать денег с помощью шантажа? Разбор этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".