В Вязниках после реконструкции открылось педиатрическое отделение районной больницы. Поздравить врачей и их маленьких пациентов с новосельем приехали председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв, депутат облпарламента от Вязниковского района Роман Кавинов, главный педиатр области Светлана Макарова. Тему продолжат мои коллеги.

В Вязниках после реконструкции открылось педиатрическое отделение районной больницы. Поздравить врачей и их маленьких пациентов с новосельем приехали председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв, депутат облпарламента от Вязниковского района Роман Кавинов, главный педиатр области Светлана Макарова. Тему продолжат мои коллеги.(г. Вязники)Новоселье детского отделения Вязниковской больницы - это фактически возвращение домой. До реконструкции педиатрия вынуждена была квартировать в одном из детских садов тридцатых годов постройки, в тесноте, часто без горячей воды и других элементарных условий, которые должны быть в любом лечебном учреждении, а особенно - в детском. Так что окончание реконструкции и доктора, и родители малышей очень ждали.Анастасия Зоотева, жительница Вязниковского района: "В прежнем помещении мы не лежали там ни разу, но мы там были. Там очень кошмарно. А здесь как на курорте. Честно. Здесь хорошо".Кроме внешних удобств, врачи подчеркивают еще одно важное преимущество - теперь не нужно содержать два дежурных поста, как было прежде, когда педиатрия располагалась отдельно от основного больничного комплекса. В условиях кадрового дефицита – это большой плюс.Марина Коновалова, главный врач Вязниковской ЦРБ: "И это позволило нам, конечно, решить сложную достаточно проблему по обеспечению круглосуточной помощи маленьким нашим ребятишкам. Это отделение, в которое переехала наша малышня, на сегодняшний день устраивает по всем СНиПам, по всем требованиям, устраивает и персонал, здесь есть возможность создать и игровую комнату для пребывающих ребятишек, то есть это очень важно для выздоровления наших маленьких пациентов".Председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв лично приложил немало усилий для улучшения качества медпомощи в Вязниковском районе. На открытии реконструированного корпуса детской больницы он отметил, что это один из первых шагов по оздоровлению отрасли, проблемы которой, как уже неоднократно отмечалось, начались ещё в начале 90-х.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Необходимо принять кардинальные меры для изменения ситуации в здравоохранении. Люди этого хотят, люди этого просят, и мы сегодня делаем все возможное, чтобы изменилась ситуация в здравоохранении Вязниковского района. Добавлены дополнительные денежные средства по инициативе губернатора, при поддержке фракции Единая Россия в Законодательном Собрании - только на реконструкцию этого детского отделения затрачено порядка 7 млн. руб. А на ближайшие годы выделено уже 160 млн. руб. И вот на эти денежные средства в ближайшие годы будут отремонтированы все объекты здравоохранения в Вязниковском районе".Владимир Киселёв также отметил, что особое внимание в Вязниковском районе сейчас уделяется кадровой проблеме. Председатель ЗакСобрания инициировал заключение соглашений с тремя областными медколледжами и с Нижегородской медакадемией. Учебные заведения будут направлять своих выпускников в клиники Вязниковского района.