Жестокое преступление потрясло жителей Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе. 19-летний житель города надругался над двухлетней малышкой.

Жестокое преступление потрясло жителей Надыма в Ямало-Ненецкомавтономном округе. 19-летний житель города надругался над двухлетней малышкой.Компания друзей хорошо погуляла в гостях в ночь на 14 июня.Попрощавшись с хозяевами, подвыпившие гости стали расходиться по домам. Несколько человек вызвались проводить молодую женщинус ребенком.По дороге компания решила заглянуть в магазин. Молодая матьпопросила одного из провожавших присмотреть за ребенком и пошла вместе совсеми.Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску соспящей девочкой во двор и там надругался над малышкой. Тем временем мать, выйдяиз магазина и не найдя ребенка, обратилась в полицию. Стражи порядка задержалипедофила на месте преступления.Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Надыма переданов суд, пишет Life.ru.Ранее Dni.Ru сообщали о том, что бывшийшкольный учитель из Можгинского района Удмуртии признан виновным в совращениинесовершеннолетних. Ему вменяют в вину восемь эпизодов развратных инасильственных действий сексуального характера, которые он совершал в 2011-12годах с 12-13-летними девочками. По делу признаны потерпевшими пять человек.Кроме того, было установлено, что в сентябре 2016 года в лесу обвиняемый в ходе ссоры с женщиной убил ее, нанеся два удара металлическим прутом по голове. Затем украл деньги из сумочки жертвы и скрылся.Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы.