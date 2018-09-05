Строителя скандального дома на дереве в Нижнем Тагиле оштрафовали на сто рублей. Однако пенсионер сдаваться не собирается, несмотря на штрафы и жалобы, и даже планирует возвести мост над местным прудом.

Строителя скандального "дома на дереве" в Нижнем Тагиле оштрафовали на сто рублей. Однако он сдаваться не собирается, несмотря на штрафы и жалобы, и даже планирует возвести мост над местным прудом, передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что пенсионер возвел сооружение на вершине двух сосен – на высоте 18 метров.Его соседи по даче испугались, что конструкция может рухнуть в любой момент, и вызвали полицию. От пенсионера потребовали снести так называемый дом, но он отказался.Как сообщалось ранее, дом он возвел из мести соседям, которые отказались спилить огромные сосны, теперь же пенсионер утверждает, что строил его для всего дачного товарищества.Соседи же на него жалуются – говорят, пенсионер ходит голым, стучит в кастрюлю, ведет себя неадекватно, да еще требует мзду за то, что его строение, ставшее известным на всю страну, повысило стоимость их участков.