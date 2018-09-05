Должниками не по своей воле оказались жители Калуги. До причины нелепой ситуации докопались местные чиновники.

Должниками не по своей воле оказалисьжители Калуги. До причины нелепой ситуации "докопались" местные чиновники.Калужанеисправно оплачивали коммуналку, но квитанции им приходили с внушительнымидолгами. Выяснилось, что указанным в платежке штрих-кодом пользуется несколькоорганизаций."При попытке заплатитьвысвечивается несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надооплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся", -цитирует начальникаУправления ЖКХ Калуги Виктора Устинова местный сайт kp40.ru.Пострадавшим калужанам обещаливернуть деньги. Пока подобные случаи единичны, их всего шесть, но не исключено,что из-за подобной ошибки могут пострадать и намного большее количество нашихсоотечественников.В свою очередь городской головаДмитрий Разумовский попросилнайти и наказать виновных в неразберихе. "Надо индивидуально проконсультироватькаждого заявителя, пошагово провести по всей технологии оплаты, чтобы не былобольше ошибок", – заявил чиновник. По данному факту проводится проверка.Напомним,ранее в Министерстве экономического развитияпредложили учесть в тарифах ЖКХ увеличение НДС на 2%. Ведомствопредупредило, что в ином случае ресурсоснабжающие организации уйдутв большой минус. Изменения в налоговом законодательстве вступят всилу с 1 января 2019 года. Одновременно с этим могут повыситься тарифы. Вданный момент вопрос находится на стадии обсуждения.