Должниками не по своей воле оказались
жители Калуги. До причины нелепой ситуации докопались местные чиновники.
Должниками не по своей воле оказались
жители Калуги. До причины нелепой ситуации "докопались" местные чиновники.
Калужане
исправно оплачивали коммуналку, но квитанции им приходили с внушительными
долгами. Выяснилось, что указанным в платежке штрих-кодом пользуется несколько
организаций.
"При попытке заплатить
высвечивается несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надо
оплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся", -
цитирует начальника
Управления ЖКХ Калуги Виктора Устинова местный сайт kp40.ru.
Пострадавшим калужанам обещали
вернуть деньги. Пока подобные случаи единичны, их всего шесть, но не исключено,
что из-за подобной ошибки могут пострадать и намного большее количество наших
соотечественников.
В свою очередь городской голова
Дмитрий Разумовский попросил
найти и наказать виновных в неразберихе. "Надо индивидуально проконсультировать
каждого заявителя, пошагово провести по всей технологии оплаты, чтобы не было
больше ошибок", – заявил чиновник. По данному факту проводится проверка.
Напомним,
ранее в Министерстве экономического развития
предложили учесть в тарифах ЖКХ увеличение НДС на 2%. Ведомство
предупредило, что в ином случае ресурсоснабжающие организации уйдут
в большой минус. Изменения в налоговом законодательстве вступят в
силу с 1 января 2019 года. Одновременно с этим могут повыситься тарифы. В
данный момент вопрос находится на стадии обсуждения.