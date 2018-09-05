Уйти, чтобы остаться: большинство британцев считают, что процесс выхода страны из ЕС превратился в хаос, а план Терезы Мэй обречен на провал. Премьер-министра критикуют и в парламенте, и в правительстве, и в деловых кругах.

Уйти, чтобы остаться: большинство британцев считают, что процесс выхода страны из ЕС превратился в хаос, а план Терезы Мэй обречен на провал. Премьер-министра критикуют и в парламенте, и в правительстве, и в деловых кругах. Союз финансистов и предпринимателей предупредил, что развод с Европой без мирового соглашения закончится крахом британской экономики. По данным агентства Bloomberg, еще не состоявшийся Brexit уже обошелся Великобритании примерно в 2% ВВП.Активисты общественной организации "Лучшее для Британии", проанализировали результаты последних соцопросов и пришли к выводу, что большинство британцев теперь выступают против Brexit. Они утверждают, что больше 2 половиной миллионов человек, проголосовавших за выход из Евросоюза, изменили свое мнение и хотят остаться в ЕС.Подсчитано, что число тех, кто все еще выступает за Brexit, сокращается в среднем на 1000 человек в день. Сторонники единой Европы вынашивают идею повторного референдума. Но премьер-министр Тереза Мэй утверждает, что обратной дороги уже нет."Спрашивать об этом снова и снова будет большим предательством нашей демократии и предательством оказанного нам доверия", — заявила она.С другой стороны премьер-министра атакуют политики, сделавшие ставку на Brexit. Они утверждают, что правительство проваливает переговоры о выходе из Евросоюза. В центре скандала правительственный план "Чекерс". Название позаимствовано у загородной резиденции премьера, где Тереза Мэй в июле огласила свое видение грядущего соглашения с ЕС. Против такого подхода первым открыто выступил и ушел в отставку отвечавший Brexit министр Дэвид Дэвис."Нынешний план Терезы Мэй по Brexit даже хуже, чем остаться в Евросоюзе", — считает он.Терезу Мэй критикуют за попытку уйти так, чтобы при этом остаться, сохранив единые правила в торговле, фактически подстраивая Великобританию под условия, которые выдвигает Брюссель. Это все равно, что идти на переговоры под белым флагом капитулянтов, утверждает покинувший правительство Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел."Если мы будем действовать по "плану Чекерс", мы отречёмся от проекта Глобальной Британии и отбросим идею о Великобритании как о гордом и независимом экономическом игроке. Мы останемся в такси Евросоюза, но в этот раз будем прикованы к сидению, без понятия о пункте назначения. Мы не вернём себе контроль — мы потеряем его", — заявил он.Если не удастся достичь компромисса с Брюсселем, Великобритания рискует покинуть Евросоюз без какого-либо соглашения. О последствиях так называемого жесткого Brexit Тереза Мэй предпочитает вообще не говорить."Вы признаете или нет, тот факт, что если мы покинем Евросоюз без сделки — экономически британцы окажутся в тупике? — Государство делает все возможное, чтобы обеспечить успех любого сценария выхода из Евросоюза", — ответила Мэй на вопрос журналиста.Чтобы избежать полного провала, правительство Терезы Мэй пытается найти предельно мягкий вариант Brexit, но ветераны британской политики предупреждают, что и этот путь заведет её в тупик."Беда в том, что её [Терезы Мэй] действия не устроят обе стороны. Но на самом деле, это решение — худшее из двух зол. И оно никого не удовлетворит", — считает Тони Блэр, в 1997-2007 годах бывший премьер-министром Великобритании.К тому же выясняется, что предложенный Терезой Мэй план не устраивает и главного переговорщика со стороны Брюсселя — Мишеля Барнье.Он заявил об этом 3 сентября во время встречи с депутатами британского парламента. Полной расшифровки этой беседы до сих пор нет, но иногда достаточно одной тональности. В Брюсселе не просто понимают, но и всячески пытаются подчеркнуть уязвимость позиции Терезы Мэй.