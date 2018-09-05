Собирают книги для сельской библиотеки. 6 сентября в Центральном парке на площадке у Дома художника пройдёт благотворительная акция «Добрая книга от доброго сердца».

Собирают книги для сельской библиотеки. 6 сентября в Центральном парке на площадке у Дома художника пройдёт благотворительная акция Добрая книга от доброго сердца. С 12.00 до 19.00 там будут принимать детскую и подростковую литературу. Это могут быть классические произведения из школьной программы, а также приключения, детективы или энциклопедии. Организаторы примут книги из домашних библиотек в хорошем состоянии или совершенно новую литературу. Все собранные книги передадут в библиотеку Першинского сельского филиала Киржачского района.Телефон для справок: 8-930-225-22-08