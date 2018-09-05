Гомосексуальные поклонники артиста разочарованы. Оказалось, что он – преверженец традиционных ценностей. И дорожит своей крепкой семьей.

Гомосексуальные поклонники артиста разочарованы. Оказалось, что он – преверженец традиционных ценностей. И дорожит своей крепкой семьей.Солист и продюсер вокального проекта ViVA Александр Балыков считается одним из самых красивых и харизматичных певцов на российской эстраде. А поскольку спутницы рядом с ним никто никогда не видел, то люди стали говорить. будто Саша увлекается парнями.Ничего подобного! Никогда и близко не было! Ведь, как выяснилось, певец давно и счастливо женат. Впервые их с супругой увидели 28 августа в одном из подмосковных загородных клубов на свадьбе, где собрались звезды шоу-бизнеса, в том числе Леонида Агутина, Азиза, Маргарита Позоян, участники проекта "Голос" и ведущие Первого канала.Это был первый раз, когда Александр Балыков появился на публике не один и не в компании коллег по группе, а с девушкой, которая оказалась его женой. Собравшиеся были немного шокированы, поскольку на протяжении многих лет думали, что солисту группы ViVA милее мужское внимание. Но оказалось, у него есть любимая жена, да еще такая красавица. Весь вечер гости обсуждали звездную пару и недоумевали, почему Александр скрывал супругу от публики.Избранницей Балыкова оказалась актриса мюзиклов Елена Албул, в послужном списке которой участие в лучших постановках столицы – "Поющие под дождём", "Красавица и чудовище", "Русалочка", "Звуки музыки", "Чикаго" и многих других.Есть у этой прекрасной пары и дочь Катя, которая в этом году пошла в первый класс. По словам артиста, девочка готова к школе. поскольку с раннего возраста привыкла осваивать новые дисциплины и добиваться хороших результатов. Она занималась спортивной гимнастикой, сейчас увлекается фигурным катанием, и уже год как является ученицей музыкальной школы по классу фортепиано."Конечно, год предстоит непростой – Катя будет очень загружена: помимо учебы в общеобразовательной школе, каждую неделю две тренировки по фигурному катанию и занятия в музыкальной школе. Поэтому мы были очень рады и даже вздохнули с облегчением, когда узнали, что в первом классе домашнее задание задаваться не будет!" – рассказал певец Dni.Ru.