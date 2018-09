76-летний Пол Саймон, экс-участник знаменитого американского фолк-рок-дуэта Simon & Garfunkel, заявил, что перестал сочинять музыку. По словам артиста, который в настоящий момент находится в прощальном туре, в последнее время его интересуют, главным образом, собственные сны.

76-летний Пол Саймон, экс-участник знаменитого американского фолк-рок-дуэта Simon & Garfunkel, заявил, что перестал сочинять музыку. По словам артиста, который в настоящий момент находится в прощальном туре, в последнее время его интересуют, главным образом, собственные сны, сообщает NPR.Пол Саймон, который недавно выпустил альбом "In the Blue Light" с новыми версиями старых песен, говорит, что не сочинял новую музыку уже несколько лет."Мое будущее как артиста для меня загадка", — отметил музыкант.Пол Саймон отметил, что собственные сны будоражат его с четырехлетнего возраста."В них было много насилия и агрессии. Природа таких сноведений настолько не давала мне покоя, что я даже ездил к бразильскому прорицателю, чтобы обсудить их", — заявил Саймон.По словам артиста, мысль о том, что он больше не напишет ни одной песни, впервые посетила его в 2016 году"Это произошло сразу после того, как я закончил альбом "Stranger to Stranger". Я буквально ощутил, как щелкнул переключатель, и я сказал: "Все, я закончил",- сказал Саймон.Последний концерт музыканта состоится осенью в нью-йоркском районе Квинс, недалеко от того место, где Саймон провел детство. За свою карьеру артист успел выпустить пять совместных альбомов с Артом Гарфанкелом и 14 сольных пластинок.