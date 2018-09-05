Датские ученые выяснили страшные свойства
обезболивающего препарата диклофенак. Оказалось, что он может увеличить риск
смертельных заболеваний на 50%.
Датские ученые выяснили страшные свойства
обезболивающего препарата диклофенак. Оказалось, что он может увеличить риск
смертельных заболеваний на 50%.
Большинство употребляют
болеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными
ощущениями давно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который
медикаменты наносят организму.
Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллиона
жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделили
на три группы, в зависимости от риска возникновения сердечного
заболевания.
Исследователи нашли тесную связь между применением диклофенака
и такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечная
недостаточность и сердечный приступ. Подобные смертельно опасные осложнения
наблюдались уже в месячный период употребления лекарства, передает журнал British Medical
Journal.
Отметим, что
препарат широко применяется и в нашей стране и продается без рецепта врача. Диклофенак входит в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Ранее медики сообщили
о том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более
одного грамма и не чаще раза в месяц. Иначе лекарства вызывают множество
побочных эффектов.