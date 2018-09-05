Датские ученые выяснили страшные свойства обезболивающего препарата диклофенак. Оказалось, что он может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%.

Датские ученые выяснили страшные свойстваобезболивающего препарата диклофенак. Оказалось, что он может увеличить рисксмертельных заболеваний на 50%.Большинство употребляютболеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятнымиощущениями давно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, которыймедикаменты наносят организму.Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллионажителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделилина три группы, в зависимости от риска возникновения сердечногозаболевания.Исследователи нашли тесную связь между применением диклофенакаи такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечнаянедостаточность и сердечный приступ. Подобные смертельно опасные осложнениянаблюдались уже в месячный период употребления лекарства, передает журнал British MedicalJournal.Отметим, чтопрепарат широко применяется и в нашей стране и продается без рецепта врача. Диклофенак входит в Перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинскогоприменения.Ранее медики сообщилио том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не болееодного грамма и не чаще раза в месяц. Иначе лекарства вызывают множествопобочных эффектов.