Датские ученые выявили страшные свойства обезболивающего препарата Диклофенак. Он может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%.

Датские ученые выявили страшные свойстваобезболивающего препарата "Диклофенак". Он может увеличить рисксмертельных заболеваний на 50%.Большинство употребляетболеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятнымиощущениями стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, которыймедикаменты наносят организму.Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллионажителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделилина три группы в зависимости от риска возникновения сердечногозаболевания.Исследователи нашли тесную связь между применением препарата "Диклофенак" и такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечнаянедостаточность и сердечный приступ. Смертельно опасные осложнениянаблюдались уже в месячный период его употребления, пишет журнал British MedicalJournal.Отметим, что лекарство широко применяется в нашей стране и продается без рецепта врача. "Диклофенак" входит в Перечень жизненнонеобходимых и важнейших препаратов для медицинскогоприменения.Ранее медики сообщилио том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не болееодного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множествопобочных эффектов.