Датские ученые выявили страшные свойства
обезболивающего препарата Диклофенак. Он может увеличить риск
смертельных заболеваний на 50%.
Датские ученые выявили страшные свойства
обезболивающего препарата "Диклофенак". Он может увеличить риск
смертельных заболеваний на 50%.
Большинство употребляет
болеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными
ощущениями стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который
медикаменты наносят организму.
Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллиона
жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделили
на три группы в зависимости от риска возникновения сердечного
заболевания.
Исследователи нашли тесную связь между применением препарата "Диклофенак" и такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечная
недостаточность и сердечный приступ. Смертельно опасные осложнения
наблюдались уже в месячный период его употребления, пишет журнал British Medical
Journal.
Отметим, что лекарство широко применяется в нашей стране и продается без рецепта врача. "Диклофенак" входит в Перечень жизненно
необходимых и важнейших препаратов для медицинского
применения.
Ранее медики сообщили
о том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более
одного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множество
побочных эффектов.