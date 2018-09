Два журналиста телеканала Tolo News погибли при взрыве бомбы в столице Афганистана. Смерть корреспондента Самима Фарамарза и оператора Рамеза Ахмади подтвердил директор канала Лотфулла Наджафизада в своем микроблоге Twitter.

Journalist Samim Faramarz (right) and Ramiz Ahmadi lost their lives in today's Kabul attack and left us, once again, in deep sorrow. pic.twitter.com/BFcxJREGqv— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) 5 сентября 2018 г.Напомним, сегодня в Кабуле прогремели сразу два взрыва. Один в спортзале "Майванд" на западе города. Вторая бомба была заложена рядом и сработала чуть позже, когда вокруг собралась толпа зевак, приехала полиция и журналисты.Всего жертвами теракта стали 20 человек, а 70 получили ранения.И сегодня же два взрывных устройства сработали в другом крупном афганском городе – Герат. Известно об одном пострадавшем.