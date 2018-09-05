В онлайн-базе данных бенчмарка Geekbench оказалась замеченной Snapdragon 855 — предстоящая флагманская мобильная платформа Qualcomm, намеченная к выходу на следующий год. Судя по предварительным замерам, пока еще не анонсированный чип (рабочее название msmnile) набрал 3 697 баллов в одноядерном тесте и 10 469 в многоядерном.

В онлайн-базе данных бенчмарка Geekbench оказалась замеченной Snapdragon 855 — предстоящая флагманская мобильная платформа Qualcomm, намеченная к выходу на следующий год. Судя по предварительным замерам, пока еще не анонсированный чип (рабочее название msmnile) набрал 3 697 баллов в одноядерном тесте и 10 469 в многоядерном.Тест Geekbench 4.0.4 был запущен на смартфоне под управлением Android 9 (Pie) с 6 гигабайтами оперативной памяти. Как отмечает GSMArena, показанный новинкой Qualcomm результат в многоядерном режиме оказался сопоставим с Apple A11 Bionic. Именно этот "бионический" чип установлен в прошлогодних "айфонах" — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На одноядерных испытаниях Snapdragon 855 и вовсе уступил, показав 3697 баллов против 4300 у A11.Как ожидается, в следующую среду, 12 сентября, Apple покажет смартфоны нового поколения, в которые будет установлен еще более продвинутый чип A12. Таким образом, Snapdragon 855, который начнут устанавливать в Android-устройства только в 2019 году, окажется позади "айфонов", дебютирующих этой осенью.∎Huawei представила самый продвинутый процессор для Android-смартфонов читайте такжеВ то же время есть вероятность, что новая система предназначена не для Android, а Windows-устройств. Qualcomm и Microsoft уже некоторое время трудятся над ARM-чипами специально для машин на Windows, и msmnile оказаться одним из них.