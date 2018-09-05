В отношении голливудских актеров Кевина Спейси и Стивена Сигала прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах.

В отношении голливудских актеров Кевина Спейси и Стивена Сигала прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах.По данным портала TMZ, один из выступивших с обвинениями утверждал, что в 1992 году стал жертвой домогательств со стороны Кевина Спейси. Прокуратура сочла невозможным предъявлять обвинения по этому факту, так как срок, предписанный законом для возбуждения дела, давно истек, передает ТАСС."Таким образом, проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым", — говорится в постановлении прокуратуры.Аналогичное решение было принято и в отношении Стивена Сигала, которого обвинили в изнасиловании. Со слов потерпевшей, это произошло в 1993 году.