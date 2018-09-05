Рашид Рахимов назначен на должность главного тренера грозненского Ахмата. Рахимов заменил на этом посту Игоря Ледяхова, подавшего в отставку 2 сентября.

Рашид Рахимов назначен на должность главного тренера грозненского "Ахмата". Рахимов заменил на этом посту Игоря Ледяхова, подавшего в отставку 2 сентября.О возвращении Рашида Рахимова на должность главного тренера грозненской команды сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети.53-летний Рашид Рахимов является одним из наиболее успешных тренеров в истории грозненского клуба, ранее носившего название "Терек". Бывший игрок "Памира", "Спартака" и "Локомотива" работал в Грозном с 2013 по 2917 годы. . В сезоне 2016/17 "Терек" занял пятое место – самое высокое в истории.