Кейт Миддлтон и принц Уильям кажутся идеальной парой, поэтому
представить их скандалящими друг с другом очень непросто. Однако и в их отношениях не
обошлось без крутых виражей.
Кейт Миддлтон и принц Уильям кажутся идеальной парой, поэтому
представить их скандалящими друг с другом очень непросто. Однако и в их отношениях не
обошлось без крутых виражей.
Молодые люди познакомились в университете. Они вместе
получали высшее образование в учебном заведении под названием Сент-Эндрюс, что в
Шотландии.
Кейт с легкостью нашла подход к нерешительному принцу. Они
быстро сдружились и начали встречаться.
Спустя четыре года после начала романа, в 2007 году, пара
объявила о расставании. До сих пор точно не известно, что тогда произошло между
влюбленными. Поговаривали, что им было трудно поддерживать отношения на
расстоянии: Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет.
К тому же Миддлтон ощущала постоянное давление прессы и вечно натыкалась на слежку от папарацци.
В СМИ сообщили, что принц отказался провести зимние каникулы
с семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться на праздники в
замок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной. Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва.
Однако через три месяца молодым удалось помириться. После в
интервью Миддлтон призналась, что очень тяжело переживала момент расставания.
Как сообщает издание The Sun, после
разрыва с принцем Кейт была вне себя от горя. Справится с болью ей помогла
мама Керол, которая тайно увезла ее в Ирландию. Родительница пыталась спрятать
дочь от назойливого внимания прессы и шумихи, которая поднялась после того, как
информация об этом попала в таблоиды.
Формальным поводом для поездки стало открытие выставки
подруги Кейт, художницы Джеммы Биллингтон. Кейт решила исчезнуть на время в
том числе и из поля зрения Уильяма, чем заставила его заметно понервничать. Эта
уловка оказалась действенной – принц решился на воссоединение.