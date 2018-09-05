Кейт Миддлтон и принц Уильям кажутся идеальной парой, поэтому представить их скандалящими друг с другом очень непросто. Однако и в их отношениях не обошлось без крутых виражей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям кажутся идеальной парой, поэтомупредставить их скандалящими друг с другом очень непросто. Однако и в их отношениях необошлось без крутых виражей.Молодые люди познакомились в университете. Они вместеполучали высшее образование в учебном заведении под названием Сент-Эндрюс, что вШотландии.Кейт с легкостью нашла подход к нерешительному принцу. Онибыстро сдружились и начали встречаться.Спустя четыре года после начала романа, в 2007 году, параобъявила о расставании. До сих пор точно не известно, что тогда произошло междувлюбленными. Поговаривали, что им было трудно поддерживать отношения нарасстоянии: Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет.К тому же Миддлтон ощущала постоянное давление прессы и вечно натыкалась на слежку от папарацци.В СМИ сообщили, что принц отказался провести зимние каникулыс семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться на праздники взамок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной. Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва.Однако через три месяца молодым удалось помириться. После винтервью Миддлтон призналась, что очень тяжело переживала момент расставания.Как сообщает издание The Sun, послеразрыва с принцем Кейт была вне себя от горя. Справится с болью ей помогламама Керол, которая тайно увезла ее в Ирландию. Родительница пыталась спрятатьдочь от назойливого внимания прессы и шумихи, которая поднялась после того, какинформация об этом попала в таблоиды.Формальным поводом для поездки стало открытие выставкиподруги Кейт, художницы Джеммы Биллингтон. Кейт решила исчезнуть на время втом числе и из поля зрения Уильяма, чем заставила его заметно понервничать. Этауловка оказалась действенной – принц решился на воссоединение.