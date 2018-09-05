05.09.2018

2018-09-05 17:20:43

Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта

Обвиняемого на Украине в измене родине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала суда. Недавно журналисту было плохо, у него случился сердечный приступ, передает .



Тюремный фельдшер заявил, что Кирилл перенес инфаркт, пишет . Из суда журналист был доставлен в медицинское учреждение для оказания первой помощи. После этого врачи примут решение о возможности его дальнейшего участия в судебных заседаниях, сообщает телеканал "".