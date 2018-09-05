Российские ВКС нанесли удар по позициям террористов, с которых совершались атаки беспилотников по авиабазе Хмеймим. Провинция Идлиб сейчас остается самой напряженной зоной в Сирии. Как напомнил сегодня замглавы МИДа Рябков, наши западные коллеги прекрасно знают, что без решения проблемы Идлиба, нормализации в Сирии не будет.

Российские ВКС нанесли удар по позициям террористов, с которых совершались атаки беспилотников по авиабазе Хмеймим. Провинция Идлиб сейчас остается самой напряженной зоной в Сирии. Как напомнил сегодня замглавы МИДа Рябков, "наши западные коллеги прекрасно знают, что без решения проблемы Идлиба, нормализации в Сирии не будет".Это кадры огневого поражения самолетами российских ВКС объектов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в провинции Идлиб. В этих с виду неприметных бетонных постройках находились цеха по сборке ударных беспилотников, а также склады со взрывчаткой, которая использовалось при изготовление взрывных устройств, для этих самых дронов.В боевой операции участвовали 4 самолета ВСК России: пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 и как минимум один многоцелевой истребитель Су-35С. Именно они высокоточными боеприпасами и нанесли точечные удары по объектам террористов в Идлибе. При этом в Минобороны особо подчеркивают, и это отчетливо видно на кадрах: удары наносились по отдельно стоящим сооружениям и не представляли никакой угрозы для мирного населения и гражданской инфраструктуры.Самодельные боевые беспилотники террористы использовали для атак на населенные пункты провинций Хама и Алеппо, а также на авиабазу Хмеймим. Только за прошлый месяц штатными средствами ПВО авиабазы Хмеймим обнаружено и уничтожено 47 беспилотников. Последняя атака дронов была зафиксирована 4 сентября. Летальные аппараты запускались из так называемой зоны деэскалации Идлиб. По мере освобождения Сирии от террористов, по гуманитарным коридорам туда, по договоренности с официальным Дамаском, эвакуировались не желавшие сложить оружие боевики и члены их семей.Больше 3 тысяч человек из Хомсма, около 10 тысяч из Алеппо, и почти столько же из пригородов Дамаска: района Восточной Гуты и лагеря "Ярмук". Сейчас в зоне дэескалации Идлиб только боевиков "Джебхат ан-Нурсы" насчитывается около 10 тысяч.Идлиб сейчас остается самой напряженной зоной в Сирии. Тем временем, в освобожденные от бандформирований районы страны возвращается мирная жизнь, а вместе с ней и беженцы, что были вынуждены спасаться от войны. Только за минувшие сутки из-за рубежа вернулись 260 человек. Дамаск сейчас активно, принимает меры для еще большей активизации этого процесса. Одна из них – отсрочка от армии. Мужчинам призывного возраста, которые в ближайшее время вернутся на родину, разрешат год не служить в вооруженных силах Арабской Республики.