В Сургуте продолжается Кубок мира по водному поло среди женщин. Сборная России в рамках второго тура группового этапа одержала вторую победу подряд. В среду россиянки обыграли одного из конкурентов - команду Австралии.

В Сургуте продолжается Кубок мира по водному поло среди женщин. Сборная России в рамках второго тура группового этапа одержала вторую победу подряд. В среду россиянки обыграли одного из конкурентов — команду Австралии.Российские ватерполистки победили своих соперниц со счетом 14:8 и теперь стали единоличными лидерами группы "А". В активе российской сборной 4 очка. В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с замыкающей турнирную таблицу сборной Китая, которая имеет в своем пассиве 0 очков и два поражения.