Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов стал победителем турнира по легкой атлетике в Загребе. Россиянин первенствовал в соревновании после того, как преодолел планку на высоте 5,76 метра.

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов стал победителем турнира по легкой атлетике в Загребе. Россиянин первенствовал в соревновании после того, как преодолел планку на высоте 5,76 метра.Также на пьедестале расположились норвежец Сондре Гуттормсен, покоривший высотку 5,56 метра, и ставший третьим шведский прыгун Свард Якобссон. Он прыгнул на 5,36 метра.Напомним, что ранее Моргунов одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Тогда россиянину покорилась высота в 5,93 метра.Напомним, что российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.