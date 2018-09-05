Планы музыканта Василия Вакуленко, более известного как Баста, провести концерт на Ростов Арене, вызвали возражение со стороны ФК Ростов. В клубе полагают, что мероприятие может нанести ущерб газону.

Планы музыканта Василия Вакуленко, более известного как Баста, провести концерт на "Ростов Арене", вызвали возражение со стороны ФК "Ростов". В клубе полагают, что мероприятие может нанести ущерб газону.Баста собирался выступить в родном городе 29 сентября, как раз между двумя домашними матчами "Ростова". В клубе сочли, что концерт может причинить ущерб газону, а команде придется принимать соперников на старом стадионе "Олимп-2". Такая реакция возмутила Басту."Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке "Ростов-Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Определенные силы клуба "Ростов", видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей "Ростова", которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков", — написал Василий Вакуленко на своей странице в социальной сети.Ответ "Ростова" не заставил себя ждать. "Мы не выступаем против проведения конкретно вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра "Ростова" против "Оренбурга" состоится 6 октября – и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно. Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество", – говорится в заявлении клуба.