Приемный сын
шоумена Сергея Зверева – Сергей несколько месяцев назад нашел свою
биологическую мать. Теперь молодой мужчина решил выяснить, кто является его
настоящим отцом.
Приемный сын
шоумена Сергея Зверева – Сергей несколько месяцев назад нашел свою
биологическую мать. Теперь молодой мужчина решил выяснить, кто является его
настоящим отцом.
Зверев-младший
вновь стал героем программы "На самом деле" Первого канала. В прошлом выпуске были
оглашены результаты генетического исследования. Тогда выяснилось, что Виктория
Парфенова из Иркутска – это женщина, которая произвела Сергея на свет.
После программы
приемный сын шоумена потребовал проведения более сложной, точной и развернутой ДНК-экспертизы
– по венозной крови. Он все еще сомневался, что Виктория его родная мать. Однако
повторное тестирование дало такие же результаты – с вероятностью 99,9% они
родственники.
Затем Зверев-младший
вместе с супругой Юлией отправился в Иркутск в гости к вновь обретенной
семье. Молодой мужчина пытался наладить отношения с матерью, братьями, и заодно выведать
у них информацию о родном отце.
Сергей искренне
не понимает, почему Виктория скрывает правду о папе. Женщина уверяет, что
даже имени и фамилии этого мужчины не помнит. Много лет назад она решила
отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – от этой мимолетной связи и забеременела.
"Я даже не
знаю, где он. Это было один раз и все. Никогда больше не встречались. Честно
говоря, я его не помню вообще. Помню, что он светленький тоже, глаза серо-голубые",
– рассказала Виктория Сергею.
Примечательно,
что Парфеновой никто не поверил. Присутствующие в студии эксперты отметили, что
ее рассказ неправдоподобен. Отметим, что и Сергей сомневается в словах матери. Проверка на полиграфе показала, что Парфенова врет. Она знает где
сейчас этот мужчина и эту информацию намеренно скрывает
.
Меж тем, Зверев-младший
и его с новоиспеченный брат Алексей Парфенов словам матери про месть мужу не
верят. Они предположили, что у них может быть один отец.
Сергей и
Алексей сдали образцы слюны для проведения еще двух генетических тестов. Итоги
огласил ведущий шоу – Дмитрий Шепелев. "По результату ДНК-экспертизы
вероятность того, что у вас одна мать составляет 99, 5 %. (…) Вероятность того,
что у вас общий отец составляет 0%. Близкое родство по мужской линии
практически исключено. У вас разные отцы", – зачитал шоумен.
После Шепелев
обратился к Виктории, он еще раз спросил, знает ли та, что-нибудь о родном папе
Зверева-младшего. "Я все рассказала. Я не помню его имени. Не помню фамилию", -
раздраженно бросила ему в ответ Парфенова.