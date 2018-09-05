Приемный сын шоумена Сергея Зверева – Сергей несколько месяцев назад нашел свою биологическую мать. Теперь молодой мужчина решил выяснить, кто является его настоящим отцом.

Приемный сыншоумена Сергея Зверева – Сергей несколько месяцев назад нашел своюбиологическую мать. Теперь молодой мужчина решил выяснить, кто является егонастоящим отцом.Зверев-младшийвновь стал героем программы "На самом деле" Первого канала. В прошлом выпуске былиоглашены результаты генетического исследования. Тогда выяснилось, что ВикторияПарфенова из Иркутска – это женщина, которая произвела Сергея на свет.После программыприемный сын шоумена потребовал проведения более сложной, точной и развернутой ДНК-экспертизы– по венозной крови. Он все еще сомневался, что Виктория его родная мать. Однакоповторное тестирование дало такие же результаты – с вероятностью 99,9% ониродственники.Затем Зверев-младшийвместе с супругой Юлией отправился в Иркутск в гости к вновь обретеннойсемье. Молодой мужчина пытался наладить отношения с матерью, братьями, и заодно выведатьу них информацию о родном отце.Сергей искреннене понимает, почему Виктория скрывает правду о папе. Женщина уверяет, чтодаже имени и фамилии этого мужчины не помнит. Много лет назад она решилаотомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – от этой мимолетной связи и забеременела."Я даже незнаю, где он. Это было один раз и все. Никогда больше не встречались. Честноговоря, я его не помню вообще. Помню, что он светленький тоже, глаза серо-голубые",– рассказала Виктория Сергею.Примечательно,что Парфеновой никто не поверил. Присутствующие в студии эксперты отметили, чтоее рассказ неправдоподобен. Отметим, что и Сергей сомневается в словах матери. Проверка на полиграфе показала, что Парфенова врет. Она знает гдесейчас этот мужчина и эту информацию намеренно скрываетМеж тем, Зверев-младшийи его с новоиспеченный брат Алексей Парфенов словам матери про месть мужу неверят. Они предположили, что у них может быть один отец.Сергей иАлексей сдали образцы слюны для проведения еще двух генетических тестов. Итогиогласил ведущий шоу – Дмитрий Шепелев. "По результату ДНК-экспертизывероятность того, что у вас одна мать составляет 99, 5 %. (…) Вероятность того,что у вас общий отец составляет 0%. Близкое родство по мужской линиипрактически исключено. У вас разные отцы", – зачитал шоумен.После Шепелевобратился к Виктории, он еще раз спросил, знает ли та, что-нибудь о родном папеЗверева-младшего. "Я все рассказала. Я не помню его имени. Не помню фамилию", -раздраженно бросила ему в ответ Парфенова.