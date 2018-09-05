На кортах Нью-Йорка продолжается заключительный в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису. Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в рамках 1/4 финала выбила из розыгрыша действующую чемпионку турнира американку Слоан Стивенс.

На кортах Нью-Йорка продолжается заключительный в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат США по теннису. Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в рамках 1/4 финала выбила из розыгрыша действующую чемпионку турнира американку Слоан Стивенс.Имеющая 19 номер посева на US Open Севастова победила третью ракетку турнира Стивенс в двух сетах – 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В полуфинале латышка встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Каролина Плишкова (Чехия).Напомним, что Открытый чемпионат США завершится девятого сентября.