В среду, 5 сентября, его утвердили депутаты гордумы

В среду, 5 сентября, его утвердили депутаты гордумыСити-менеджером Костромы стал заместитель губернатора Алексей Смирнов. Его утвердили в должность в среду, 5 сентября.Депутаты городской думы одобрили кандидатуру Смирнова. На рассмотрение конкурсной заявки документы подали 12 кандидатов. Пять претендентов сняли из-за неправильно оформленных документов. Евгений Ступин снялся с конкурса и попросил отдать свои голоса Смирнову. 4 сентября лидеры представили комиссии свои программы и ответили на вопросы на знание законодательства об управлении.Именно кандидатуру Алексея Смирнова рекомендовал губернатор Сергей Ситников. Чиновник набрал 30 баллов из 35 возможных. Теперь он будет возглавлять администрацию на протяжении двух лет.Напомним, что место стало вакантным после ухода предыдущего сити-менеджера. Виктор Емец написал заявление по собственному желанию.