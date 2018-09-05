Его не стало в ночь с 4 на 5 сентября

Его не стало в ночь с 4 на 5 сентябряУшел из жизни директор института педагогики и психологии костромского государственного университета Андрей Тимонин.Он скончался в ночь с 4 на 5 сентября. Продолжительное время мужчина тяжело болел. Андрей Тимонин - один из создателей лагеря актива Комсорг. Он является первым деканом социально-педагогического факультета. Заслуженный работник высшей школы РФ.Информация о похоронах и прощании будет известна позже.Мы приносим соболезнования близким и родным.