Его не стало в ночь с 4 на 5 сентября
Его не стало в ночь с 4 на 5 сентября
Ушел из жизни директор института педагогики и психологии костромского государственного университета Андрей Тимонин.
Он скончался в ночь с 4 на 5 сентября. Продолжительное время мужчина тяжело болел. Андрей Тимонин - один из создателей лагеря актива Комсорг. Он является первым деканом социально-педагогического факультета. Заслуженный работник высшей школы РФ.
Информация о похоронах и прощании будет известна позже.
Мы приносим соболезнования близким и родным.