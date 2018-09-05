Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала инсинуацией обвинения в том, что в России могли подменить черные ящики разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского, сообщает ТАСС.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала инсинуацией обвинения в том, что в России могли подменить черные ящики разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского, сообщает ТАСС.Тем самым она ответила на соответствующие обвинения Антония Мацеревича, экс- министра обороны Польши, который возглавлял польскую подкомиссию по расследованию причин катастрофы.По словам Петренко, распространение в некоторых зарубежных СМИ подобной информации, она рассматривает, как попытку дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух государств.Она напомнила, что "черные ящики" вскрывались и копировались с участием авиационных специалистов из Польши и сотрудников тамошней военной прокуратуры. Петренко подчеркнула, что вскрытие и копирование информации с последнего самописца проводилось непосредственно в Варшаве.Ранее представитель СКР проинформировала общественность о том, что самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа.Президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава—Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.Погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они направлялись в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв авиакатастрофой, в которой погибли первые лица государства.