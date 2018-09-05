Фотографии двоих мужчин, один из которых носит бороду, удивили племянницу экс-полковника ГРУ. Люди, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль незнакомы.

Фотографии двоих мужчин, один из которых носит бороду,удивили племянницу экс-полковника ГРУ. Люди, которых Лондон назвалподозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль незнакомы.По версии Королевской прокурорской службы Британии, покушениена бывшего двойного агента совершили некие Александр Петров и Руслан Боширов.Однако представленные ведомством снимки ни о чем не говорят Виктории Скрипаль."Я пока вижу фотографии незнакомых мне людей, одинпочему-то с бородой, а другой славянской внешности", – заявила Виктория.По словам племянницы бывшего полковника, почти половина россиян носит фамилиюПетров. Бошаровых среди ее знакомых нет – хотя Виктория и знает несколькихРусланов. "Что же, всех их подозревать?", – возмутилась Скрипаль вэфире .Удивляет Викторию и тот факт, что названные Лондоном людисумели проникнуть на территорию Великобритании. Она напомнила, что приоформлении визы в посольстве требуют сдать отпечатки пальцев и сетчатки глаза -как же тогда сотрудники не заметили, что у мужчин фальшивые имена?Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былиотравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили опричастности к этому России – не предъявив при этом никаких доказательств.Москва, естественно, отрицает все обвинения.Британские власти не предоставляют информацию о ходерасследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергееми Юлией Скрипаль. А на арест "Петрова" и "Боширова" выпущеневропейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении нажизнь полицейского.Российский МИД неоднократно призывал Лондон к взаимодействиюпо линии правоохранительных органов обеих стран, чтобы провести совместноерасследование. Однако Великобритания эти призывы игнорирует.