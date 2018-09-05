Фотографии двоих мужчин, один из которых носит бороду,
удивили племянницу экс-полковника ГРУ. Люди, которых Лондон назвал
подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль незнакомы.
Фотографии двоих мужчин, один из которых носит бороду,
удивили племянницу экс-полковника ГРУ. Люди, которых Лондон назвал
подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль незнакомы.
По версии Королевской прокурорской службы Британии, покушение
на бывшего двойного агента совершили некие Александр Петров и Руслан Боширов.
Однако представленные ведомством снимки ни о чем не говорят Виктории Скрипаль.
"Я пока вижу фотографии незнакомых мне людей, один
почему-то с бородой, а другой славянской внешности", – заявила Виктория.
По словам племянницы бывшего полковника, почти половина россиян носит фамилию
Петров. Бошаровых среди ее знакомых нет – хотя Виктория и знает нескольких
Русланов. "Что же, всех их подозревать?", – возмутилась Скрипаль в
эфире .
Удивляет Викторию и тот факт, что названные Лондоном люди
сумели проникнуть на территорию Великобритании. Она напомнила, что при
оформлении визы в посольстве требуют сдать отпечатки пальцев и сетчатки глаза -
как же тогда сотрудники не заметили, что у мужчин фальшивые имена?
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о
причастности к этому России – не предъявив при этом никаких доказательств.
Москва, естественно, отрицает все обвинения.
Британские власти не предоставляют информацию о ходе
расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем
и Юлией Скрипаль. А на арест "Петрова" и "Боширова" выпущен
европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на
жизнь полицейского.
Российский МИД неоднократно призывал Лондон к взаимодействию
по линии правоохранительных органов обеих стран, чтобы провести совместное
расследование. Однако Великобритания эти призывы игнорирует.