Компания Instagram занимается разработкой мобильного приложения для шопинга. В нем пользователи смогут просматривать списки товаров у продавцов, на которых они подписаны, и совершать покупки. Новый сервис выйдет в качестве самостоятельной программы — IG Shopping, сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники.

Компания Instagram занимается разработкой мобильного приложения для шопинга. В нем пользователи смогут просматривать списки товаров у продавцов, на которых они подписаны, и совершать покупки. Новый сервис выйдет в качестве самостоятельной программы — IG Shopping, сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники.Дата выхода IG Shopping неизвестна. По информации издания, разработка приложения еще не закончена, и проект может быть отменен до запуска. Представители Instagram отказались комментировать эту информацию.Как рассказала на последнем конференц-звонке операционный директор Facebook Шерил Сандберг, аккаунт в Instagram завели свыше 25 миллионов компаний, и 2 миллиона из них платят за рекламу. По её словам, четыре из пяти пользователей подписаны хотя бы на один бренд.В 2016 году Instagram запустила функцию Shoppable Tags. "Торговые теги" позволяют магазинам отмечать на снимках свои товары, а пользователям — покупать их в один тап. Функция онлайн-покупок, вынесенная в специализированную программу, позволила бы Instagram увеличить доходы.Некоторые компании уже продают инструменты для рекламодателей в Instagram. Например, Four Sixty предлагает услуги создания фотогалерей-витрин, отложенных постов и модерации контента, а в магазине Shopify имеются десятки плагинов для управления и продвижения бизнеса Instagram.∎Друзья в Instagram смогут узнать, когда вы их игнорируете читайте такжеIG Shopping, если оно выйдет, станет не первым самостоятельным приложением Facebook. В декабре прошлого года компания выпустила мессенджер Direct, а в июне запустила сервис IGTV с вертикальными видео.