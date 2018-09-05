Компания Instagram занимается разработкой мобильного приложения для шопинга. В нем пользователи смогут просматривать списки товаров у продавцов, на которых они подписаны, и совершать покупки. Новый сервис выйдет в качестве самостоятельной программы — IG Shopping, сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники.
Компания Instagram занимается разработкой мобильного приложения для шопинга. В нем пользователи смогут просматривать списки товаров у продавцов, на которых они подписаны, и совершать покупки. Новый сервис выйдет в качестве самостоятельной программы — IG Shopping, сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники.
Дата выхода IG Shopping неизвестна. По информации издания, разработка приложения еще не закончена, и проект может быть отменен до запуска. Представители Instagram отказались комментировать эту информацию.
Как рассказала на последнем конференц-звонке операционный директор Facebook Шерил Сандберг, аккаунт в Instagram завели свыше 25 миллионов компаний, и 2 миллиона из них платят за рекламу. По её словам, четыре из пяти пользователей подписаны хотя бы на один бренд.
В 2016 году Instagram запустила функцию Shoppable Tags. "Торговые теги" позволяют магазинам отмечать на снимках свои товары, а пользователям — покупать их в один тап. Функция онлайн-покупок, вынесенная в специализированную программу, позволила бы Instagram увеличить доходы.
Некоторые компании уже продают инструменты для рекламодателей в Instagram. Например, Four Sixty предлагает услуги создания фотогалерей-витрин, отложенных постов и модерации контента, а в магазине Shopify имеются десятки плагинов для управления и продвижения бизнеса Instagram.
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IG Shopping, если оно выйдет, станет не первым самостоятельным приложением Facebook. В декабре прошлого года компания выпустила мессенджер Direct, а в июне запустила сервис IGTV с вертикальными видео.