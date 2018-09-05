Злоумышленницы выхватили денежные средства из рюкзака пожилой женщины...

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали злоумышленников, подозреваемых в совершении грабежа.В полицию обратилась 71-летняя гражданка иностранного государства и сообщила, что на Ленинских горах неизвестные выхватили у нее из рюкзака бумажный конверт, в котором находились денежные средства. Затем злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны две женщины – 26-летняя гостья столицы и 41-летняя ранее судимая приезжая.Следствием ОМВД России по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-94-70 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве