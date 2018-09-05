Ребята не остались равнодушными и позвонили в полицию, сообщив о противоправном деянии...

Начальник Отдела морально-психологического обеспечения УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова на торжественной линейке в одной из школ округа вручила благодарности четверым ученикам, оказавшим помощь сотрудникам полиции.Четверо школьников на Сельскохозяйственной улице увидели нескольких граждан, которые вели себя агрессивно и по внешним признакам находились в состоянии опьянения. Ребята не остались равнодушными и позвонили в полицию, сообщив о данном происшествии.По указанному адресу прибыли сотрудники полиции ОМВД России по району Свиблово, которым подростки показали, куда направились правонарушители. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, нарушающих общественный порядок, и доставили их в отдел полиции.На торжественной линейке в школе полицейские вручили благодарности четверым учащимся 8-9 классов. Начальник ОМПО УВД по СВАО Анна Иванова отметила, что ребята проявили решительность, самообладание и главное – неравнодушие, а также пожелала им успехов в учебе и достижении своих целей.Полиция просит граждан, ставших очевидцами правонарушений, не быть равнодушными, обязательно сообщать в службу «102» (с мобильного – 112), а также по возможности оказывать иное содействие полицейским, соблюдая при этом меры личной безопасности.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29