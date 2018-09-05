Союз вкладчиков намерен организовать референдум для изменения статуса Центробанка. Сейчас регулятор не является органом государственной власти, считает себя независимым юридическим лицом, а потому никому не подчиняется.

Союзвкладчиков намерен организовать референдум для изменения статуса Центробанка. Сейчасрегулятор не является органом государственной власти, считает себя независимымюридическим лицом, а потому никому не подчиняется.ПолитикуЦентробанка не раз критиковал Союз вкладчиков – общественная организация,созданная после волны банкротств и санаций банков, инициированных регулятором. Главаорганизации Николай Николаев надеется, что ему и его активистам удастсяорганизовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.Какрассказал Николаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы", Союз вкладчиковзаручился поддержкой политиков в регионах. К ним организация обратилась в преддверииЕдиного дня голосования.Шансына проведение референдума Николаев оценивает как высокие и приводит в примернедавнее решение Центризбиркома, одобрившего проведение референдума на тему планируемыхизменений в пенсионное законодательство."Послепроведения референдума по пенсионной реформе у такого инструмента народноговолеизъявления станет больше сторонников среди простых граждан, будет отлаженасама процедура", – сказал Николаев.Говоряо проблемах вкладчиков, которые потеряли заработанные средства в банках сотозванной лицензией, он назвал несколько механизмов, позволяющих ее решить.первую очередь, речь идет о реакции президента. Николаев напомнил, что в началеэтого года Союз вкладчиков собрал около 30 тысяч подписей под обращением кВладимиру Путину с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы граждан,которые потеряли свои сбережения из-за неэффективной политики Центробанка.Второймеханизм, по мнению общественного деятеля, это Госдума. Союз вкладчиковпродолжает работать с депутатами и у большинства из них есть понимание,сочувствие и желание помочь.Напомним,что в середине августа Союз вкладчиков России в специальном обращении попросил всех кандидатов на высшие избираемыепосты высказать свое отношение к действиям Центрального банка.Общественная организация встревожена волной банкротств, прокатившейся побанковской системе страны.По данным союза, сегодня в России насчитываетсяоколо 300 тысяч вкладчиков, потерявших свои сбережения в результате банкротствфинансовых организаций. Немалая часть граждан хранили в банках суммы,превышающие страховые выплаты.