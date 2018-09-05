Союз
вкладчиков намерен организовать референдум для изменения статуса Центробанка. Сейчас
регулятор не является органом государственной власти, считает себя независимым
юридическим лицом, а потому никому не подчиняется.
Союз
вкладчиков намерен организовать референдум для изменения статуса Центробанка. Сейчас
регулятор не является органом государственной власти, считает себя независимым
юридическим лицом, а потому никому не подчиняется.
Политику
Центробанка не раз критиковал Союз вкладчиков – общественная организация,
созданная после волны банкротств и санаций банков, инициированных регулятором. Глава
организации Николай Николаев надеется, что ему и его активистам удастся
организовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.
Как
рассказал Николаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы", Союз вкладчиков
заручился поддержкой политиков в регионах. К ним организация обратилась в преддверии
Единого дня голосования.
Шансы
на проведение референдума Николаев оценивает как высокие и приводит в пример
недавнее решение Центризбиркома, одобрившего проведение референдума на тему планируемых
изменений в пенсионное законодательство.
"После
проведения референдума по пенсионной реформе у такого инструмента народного
волеизъявления станет больше сторонников среди простых граждан, будет отлажена
сама процедура", – сказал Николаев.
Говоря
о проблемах вкладчиков, которые потеряли заработанные средства в банках с
отозванной лицензией, он назвал несколько механизмов, позволяющих ее решить.
В
первую очередь, речь идет о реакции президента. Николаев напомнил, что в начале
этого года Союз вкладчиков собрал около 30 тысяч подписей под обращением к
Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы граждан,
которые потеряли свои сбережения из-за неэффективной политики Центробанка.
Второй
механизм, по мнению общественного деятеля, это Госдума. Союз вкладчиков
продолжает работать с депутатами и у большинства из них есть понимание,
сочувствие и желание помочь.
Напомним,
что в середине августа Союз вкладчиков России в специальном обращении попросил всех кандидатов на высшие избираемые
посты высказать свое отношение к действиям Центрального банка.
Общественная организация встревожена волной банкротств, прокатившейся по
банковской системе страны.
По данным союза, сегодня в России насчитывается
около 300 тысяч вкладчиков, потерявших свои сбережения в результате банкротств
финансовых организаций. Немалая часть граждан хранили в банках суммы,
превышающие страховые выплаты.