Защитник Спартака Самюэль Жиго перенес операцию на колене в римской клинике Вилла Стюарт. Восстановление футболиста займет полгода.

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго перенес операцию на колене в римской клинике "Вилла Стюарт". Восстановление футболиста займет полгода.24-летний француз Жиго получил травму – разрыв передней крестообразной связки в матче с "Зенитом". Самюэль был прооперирован в Приме. Операция прошла успешно, и теперь футболисту предстоит длительный период восстановления."Профессор Пьерпаоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев". Сообщил ТАСС руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.