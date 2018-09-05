Новости американской политической кухни. Разгневанный сообщениями о предполагаемой химатаке в Сирии президент США Дональд Трамп в 2017 году в сердцах потребовал от Пентагона уничтожить сирийского президента Башара Асада. Это выдержка из книги Страх американского журналиста Боба Вудворда.

Новости американской политической кухни. Разгневанный сообщениями о предполагаемой химатаке в Сирии президент США Дональд Трамп в 2017 году в сердцах потребовал от Пентагона уничтожить сирийского президента Башара Асада. Это выдержка из новой книги "Страх" американского журналиста Боба Вудворда.Не дал исполнить это распоряжение американского президента министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает РИА Новости. Речь идет о событиях 4 апреля 2017 года в провинции Идлиб. Тогда сирийские "Белые каски" заявили о химической атаке, в результате которой погибли 80 человек и еще двух сотнях пострадавших.Узнав эту новость, Трамп позвонил главе Пентагона. Он предложил ему покончить с диктатором."Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!" – предлагал Мэттису Трамп."Мы будем действовать намного взвешеннее", — отдал распоряжение министр обороны США.7 апреля 2017 года Вашингтон нанес удар по сирийской военной авиабазе Шайрат, с которой, как утверждал Вашингтон, сирийские войска провели химическую атаку. По базе было выпущено 59 ракет.Дамаск подчеркнул, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО и уничтожен. Позже "Белые каски" были неоднократно пойманы на создание фейк-новостей о применении химоружия в Сирии.