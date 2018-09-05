В июне текущего года, находясь в поселке Боголюбово, фигурант умышленно повредил четыре автомобиля, причинив собственникам ущерб в сумме 150 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).Установлено, что ночью 2 июня текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поселке Боголюбово, из хулиганских побуждений пробежался по четырем автомобилям, припаркованным на площадке у автосервиса.Фигурант был задержан оперативниками уголовного розыска сразу после поступивших в полицию заявлений от собственников авто. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника составил 150 тысяч рублей.Обвиняемый признал свою вину полностью. В ходе следствия он полностью возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.