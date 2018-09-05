Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.Мэй выступила впарламенте с отчетом о расследования отравления бывшего полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые поделу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны, являются офицерамиГРУ.Британская прокуратура утверждает, что к отравлениюпричастны Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии стали достояниемобщественности, а в гостинице, где они якобы проживали, обнаружили следы тогосамого "Новичка".Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не понятно,как это будет происходить.Материал дополняется...