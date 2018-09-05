Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.
Мэй выступила в
парламенте с отчетом о расследования отравления бывшего полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по
делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны, являются офицерами
ГРУ.
Британская прокуратура утверждает, что к отравлению
причастны Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии стали достоянием
общественности, а в гостинице, где они якобы проживали, обнаружили следы того
самого "Новичка".
Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не понятно,
как это будет происходить.
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