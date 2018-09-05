В современном мире изучение и освоение космоса является одной из приоритетных глобальных задач человечества. В этом деле невозможно обойтись без применения самых передовых технологий. Одна из них – децентрализованная система блокчейн – способна создать новые инструменты финансирования отрасли, повысить безопасность исследований и способствовать дальнейшей популяризации астрономических знаний. О новом, космическом будущем человечества говорили на этой неделе участники саммита Future of Space & Astronomy, прошедшего в Москве в рамках масштабного проекта SHULGIN 2.0.3.5.

В современном мире изучение и освоение космоса является одной изприоритетных глобальных задач человечества. В этом деле невозможно обойтись безприменения самых передовых технологий. Одна из них – децентрализованная системаблокчейн – способна создать новые инструменты финансирования отрасли, повыситьбезопасность исследований и способствовать дальнейшей популяризацииастрономических знаний. О новом, космическом будущем человечества говорили наэтой неделе участники саммита Future of Space & Astronomy, прошедшего вМоскве в рамках масштабного проекта SHULGIN 2.0.3.5.Блокчейн на службе человечестваМероприятие посетили ведущие эксперты, инвесторы, лидеры космическогосектора. Среди них основатель фонда "Haven Capital", инвестор,руководитель Свободных Экономических ЗонЦентральной и Латинской Америке Габриэль Дельгадо. В качестве спикера иэксперта выступил бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин.Почетным гостем и ключевым докладчиком саммита стал Эмилио Ева – инициатор уникальногонаучного-космического центра Observatory Astronomic of Guatemala(Астрономическая Обсерватория Гватемалы, ГАО). В реализации подобногопроекта впервые применены децентрализованные технологии для привлеченияинвестиций.Как известно, – это огромная распределенная база данных, у которойнет центра. Система состоит из множества блоков, хранящих информацию, ихколичество постоянно увеличивается. Одно из главных преимуществ блокчейна -отсутствие необходимости прибегать к услугам посредников – банков, фондов ипрочих, что особенно актуально для поиска инвесторов и финансирования проектов.Коммуникации между участниками общения выстраиваются напрямую, что значительноэкономит их время и ресурсы, ускоряет процессы взаимовыгодного обмена.Аналитики предсказывают, что благодаря массовому внедрению технологииблокчейн, роботизации и софтверизации отдельные сектора ожидает взрывной рост -до 50% каждый год. Одна из сфер, на которую децентрализация окажет колоссальноевлияние, является космос.По словам экспертов, эпоха централизации – власти, финансов и другихресурсов, продолжавшаяся более 500 лет, – подходит к концу. Ей на смену приходитэра децентрализации. "Блокчейн может стать триггером и серьезнымпомощником в развитии практически любой индустрии, в особенности космоса",– уверен Александр Шульгин.Сделать космос great againУчастники саммита отметили, что блокчейн способен оказать глубокое влияниена космические технологии, финансовые и управленческие решения в этой отрасли,создавая преимущества как для крупных компаний, так и для простых людей. Кпримеру, децентрализованную систему активно начали использовать такие гиганты, какNASA и Boeing.Так, в апреле этого года сообщалось, что NASA выделило грант на разработкуавтономного космического аппарата, который способен принимать решения с помощьютехнологии блокчейн. Система на основе Ethereum будет использоваться дляразработки децентрализованной, безопасной и когнитивной инфраструктуры дляисследования дальнего космоса. Система получит способность самостоятельно"думать", в автоматическом режиме обнаруживать космический мусор иуклоняться от него.В свою очередь, "Боинг" планирует использовать блокчейн дляотслеживания грузовых беспилотников. Децентрализованная система будет эксплуатироваться в летательных аппаратах следующих поколений, которые в настоящеевремя разрабатывает компания.С помощью технологии блокчейн космос станет ближе к людям, полагаетАлександр Шульгин. "Начнут появляться обсерватории, которые будут открыты для людей. Там можно будет смотреть на звезды, получатьновые знания. Космос пойдет в массы, станет доступным. Когда-то и самолеты быличудом, полетать на нем мог далеко не каждый, теперь воспользоваться им могут все", – отметил известный визионер.Он не исключает, что в будущем определенная часть хозяйственной деятельностичеловека может быть вынесена в космос, и там будет управляться децентрализованно.К примеру, это может быть добыча полезных ресурсов, которых мало на Земле.Кроме того, децентрализованные технологии помогут создать новые системыбезопасности, активно развивать дата-майнинг, получать информацию из космоса.Еще один аспект применения блокчейн-технологий в космической отрасли -финансирование проектов, подчеркнул Александр Шульгин."Децентрализацияоткрывает колоссальные возможности для самого широкого круга инвесторов.Любойчеловек сможет напрямую поучаствовать в финансировании заинтересовавших егоинициатив, сделать это без участия посредников", -подчеркнул инноватор.Центр науки в сердце Латинской АмерикиОдин из проектов, использующих децентрализованные технологии для привлеченияинвесторов, является Гватемальская астрономическая обсерватория (ГАО).Инициатор и соинвестор научно-космического центра Эмилио Ева в ходе своеговыступления на саммите отметил, что ГАО стремится стать первой обсерваторией врегионе, которая будет служить как астрономическим, так и технологическим инаучным центром, привлекая предпринимателей со всего мира.Расположение будущего исследовательского центра очень удачное. Дело в том,что Гватемалу без всякого преувеличения можно назвать сердцем Америки: этанебольшая страна географически объединяет два американских континента -Северный и Южный. Благодаря выгодному местоположению из Гватемалы можно увидетьдо 95% созвездий, подчеркнул ученый.Ева представил собравшимся масштабный проект научно-исследовательскогоцентра. В самом сердце американского континента будет построен целый комплексзданий, где появятся интерактивный центр открытий, техническая лаборатория,лекционные залы, испытательный центр, планетарий. Кроме того, отметил инвестор,в рамках проекта будет создан культурный и научно-исследовательский музей Майя."Гватемальская обсерватория станет перекрестком, где соединяются разныекультуры, знания и идеи", – обратился Ева к участникам саммита.По словам ученого, за счет того, что ГАО располагается между многочисленнымигородскими центрами, обсерватория повлияет на значительную часть населенияГватемалы. "Центр обеспечит жителей знаниями, им смогут пользоватьсятысячи людей. Гватемальская обсерватория позволит улучшить качество жизни в стране",– подчеркнул он.Ева отметил четыре главных задачи, которые призван решить проект. Во-первых, вдохновить грядущие поколения к постижению науки итехники, к стремлению узнать больше о космосе. Вол-вторых, сгенерировать данныеоб изменении климата. В-третьих, совместить современные исследования и наследиецивилизации Майя. И, наконец, в-четвертых, – создать платформу дляисследователей и инвесторов, чтобы они могли проводить исследования, создаватьстартапы, предоставить лучшие условия для реализации их замыслов.Всеобщее процветаниеСлово на саммите взял и основатель фонда "Haven Capital", инвесторинфраструктурных и космических проектов в Центральной и Латинской АмерикеГабриэль Дельгадо. Он рассказал о создании так называемых зон процветания -пространств занятости и экономического развития.По его словам, люди имеют колоссальный потенциал, главное – создаватьнеобходимые условия для развития их способностей. "Мы сотрудничаем справительствами, чтобы улучшить стандарты жизни народов путем создания центровпроцветания, привлечения инвестиций, реализации инновационных проектов вуправлении, создания новых рабочих мест, обеспечения высокого уровня безопасности",– сказал Дельгадо.Он убежден: чем больше нация защищена, тем она богаче, а чем она богаче, тембольше может позволить себе инвестировать в науку и инновации."Благосостояние – драйвер технологий", – подчеркнул инвестор.Однимиз основных драйверов науки и исследований, отметил он, являетсяфинансирование. "Центральная Америка открыта для бизнеса, мызаинтересованы в том, чтобы к нам приезжали лучшие умы со всего мира", -добавил Дельгадо.В рамках проекта Shulgin 2.0.3.5 Александр Шульгин награждает лидеров вконкретных областях. За инновации в космической отрасли награду получил ЭмилиоЕва.Shulgin 2.0.3.5 – масштабный проект, призванный объединить лучших экспертовс целью найти глобальные методы развития общества, преобразовать геополитику,индустрию и образ жизни людей к 2035 году. Каждое мероприятие посвященоконкретной яркой личности, лидирующему сегменту бизнеса или новейшим трендам.Встречи экспертов, ученых и специалистов проходят по всему миру. Так, вМоскве уже проходила конференция по развитию , участникимероприятий в рамках Shulgin 2.0.3.5 также обсуждали внедрениедецентрализованных систем в индустрии , и многоедругое.