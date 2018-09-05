Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал со своими советниками уничтожение президента Сирии Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал со своими советниками уничтожение президента Сирии Башара Асада.Как передает ТАСС, об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.Комментируя вопрос о том, правду ли изложил известный журналист The Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Страх. Трамп в Белом доме" о том, что глава государства приказал в 2017 году шефу Пентагона Джеймсу Мэттису убить Асада, президент США ответил отрицательно, подчеркнув, что "такое никогда не обсуждалось".В данной книге описываются разногласия внутри администрации Трампа, и сообщается, что после химической атаки в Сирии в апреле 2017-го Трамп отдал приказ Мэттису о ликвидации Асада, который тот не выполнил, якобы заявив своему советнику, что "мы будем действовать обдуманно".