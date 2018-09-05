На
Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшим жизнь главы ДНР. Журналисты
и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра
Захарченко было инсценировкой.
На
Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшим жизнь главы ДНР. Журналисты
и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра
Захарченко было инсценировкой.
Журналисты
издания "Обозреватель" задают вопрос "Захарченко жив?" и приводят данные специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ. Дескать, европейские наблюдатели заявили, что не
видели тело Захарченко и и его охранника, которые погибли в результате взрыва в
Донецке 31 августа.
В отчете миссии указано, что взрыв произошел менее, чем в 200
метрах от офиса ОБСЕ. Когда наблюдатели прибыли на место происшествия, то
увидели, что район вокруг ресторана был оцеплен, но почему-то никто не показал
представителям миссии тела погибших.
Стоит отметить, что представители силовых ведомств ДНР не должны
были этого делать, хотя бы в интересах следствия. Посторонние люди в таких
ситуациях никогда не допускаются до места происшествия, и информация об
обстоятельствах и расследовании строго дозируется.
Другие так называемые сыщики
обратили внимание на то, что помощник российского президента Владислав Сурков после
теракта обратился к Александру Захарченко как к живому. Но тут тоже нет ничего
удивительного: достаточно было прочитать текст последнего обращения Суркова к погибшему
главе ДНР.
Помощник Путина пишет, что
Захарченко всегда куда-то спешил – на встречи с шахтерами, к фермерам, на
передовую… "Вот и с уходом ты спешишь.
Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак,
скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесь
невозможно", – сказано в обращении.
Александр Захарченко погиб в
результате теракта 31 августа. Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. На
церемонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек.