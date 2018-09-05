На Украине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшим жизнь главы ДНР. Журналисты и пользователи соцсетей договорились до того, что убийство Александра Захарченко было инсценировкой.

НаУкраине ищут пикантные детали в трагическом теракте, унесшим жизнь главы ДНР. Журналистыи пользователи соцсетей договорились до того, что убийство АлександраЗахарченко было инсценировкой.Журналистыиздания "Обозреватель" задают вопрос "Захарченко жив?" и приводят данные специальноймониторинговой миссии ОБСЕ. Дескать, европейские наблюдатели заявили, что невидели тело Захарченко и и его охранника, которые погибли в результате взрыва вДонецке 31 августа.В отчете миссии указано, что взрыв произошел менее, чем в 200метрах от офиса ОБСЕ. Когда наблюдатели прибыли на место происшествия, тоувидели, что район вокруг ресторана был оцеплен, но почему-то никто не показалпредставителям миссии тела погибших.Стоит отметить, что представители силовых ведомств ДНР не должныбыли этого делать, хотя бы в интересах следствия. Посторонние люди в такихситуациях никогда не допускаются до места происшествия, и информация обобстоятельствах и расследовании строго дозируется.Другие так называемые сыщикиобратили внимание на то, что помощник российского президента Владислав Сурков послетеракта обратился к Александру Захарченко как к живому. Но тут тоже нет ничегоудивительного: достаточно было прочитать текст последнего обращения Суркова к погибшемуглаве ДНР.Помощник Путина пишет, чтоЗахарченко всегда куда-то спешил – на встречи с шахтерами, к фермерам, напередовую… "Вот и с уходом ты спешишь.Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак,скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесьневозможно", – сказано в обращении.Александр Захарченко погиб врезультате теракта 31 августа. Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. Нацеремонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек.