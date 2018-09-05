Представители Украины на переговорах в Минске отказались почтить память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал полномочный представитель России Борис Грызлов.
Представители Украины на переговорах в Минске отказались почтить память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал полномочный представитель России Борис Грызлов, пишет агентство ТАСС.
Кстати, ранее представитель Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что в некоторых переговорных подгруппах наблюдалась аналогичная ситуация. Все присутствующие, в том числе и из ОБСЕ, выражали соболезнования и почтение погибшему главе ДНР минутой молчания. В то время как украинцы демонстративно выходили из помещения.
Напомним, Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе 31 августа. Основная версия следствия – это был теракт, организованный по заказу Киева.