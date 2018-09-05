Представители Украины на переговорах в Минске отказались почтить память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал полномочный представитель России Борис Грызлов.

Представители Украины на переговорах в Минске отказались почтить память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал полномочный представитель России Борис Грызлов, пишет агентство ТАСС.Кстати, ранее представитель Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что в некоторых переговорных подгруппах наблюдалась аналогичная ситуация. Все присутствующие, в том числе и из ОБСЕ, выражали соболезнования и почтение погибшему главе ДНР минутой молчания. В то время как украинцы демонстративно выходили из помещения.Напомним, Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе 31 августа. Основная версия следствия – это был теракт, организованный по заказу Киева.