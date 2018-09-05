Утром бизнесмен, вечером — воспитатель-садист. Двойная жизнь одного из крупнейших предпринимателей Урала стала причиной судебного разбирательства. В Нижнем Тагиле рассматривают сразу 4 случая издевательств над детьми. Кадры того, как лидер секты убеждает мальчика бить себя током — шокировало соцсети. При этом сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Утром бизнесмен, вечером — воспитатель-садист. "Двойная жизнь" одного из крупнейших предпринимателей Урала стала причиной судебного разбирательства. В Нижнем Тагиле рассматривают сразу 4 случая издевательств над детьми. Кадры того, как лидер секты "убеждает" мальчика бить себя током — шокировало соцсети. При этом сам обвиняемый свою вину не признаёт."Вы согласны с обвинением?"По коридору суда Юрий Юдин идет, не проронив ни слова. Хотя на этом видео, которое и стало поводом для разбирательства, Юрий Юдин с пятилетним ребенком ведет себя гораздо смелее, в тот момент, когда на мальчике надет электроошейник.}Нажимает на кнопку, мальчика дергает током: "Ускорить тебя?"Но и это не все. Юрий Юдин дал мальчику в руки пульт, чтобы он сам наказал себя за проигранное спортивное соревнование."Ты сам себя наказал, остался слабым и ничего не достиг в айкидо. Ты делаешь только хуже себе, хуже, хуже и хуже".Истязания, под видом воспитания происходили в частном доме этого коллективного сада. Точный адрес скрывается, но следствие полагает, что Юрий Юдин совершил как минимум четыре эпизода, связанных с насилием над детьми.Все эти случаи предположительно произошли с 2014-го по 2016 год под Нижним Тагилом. Юдин уверяет, так он воспитывал, правда, чужих детей."Как утверждает обвиняемый в ходе предварительного расследования на допросах — он это совершал по просьбе мамы мальчика, с целью его воспитания. Сам мальчик в силу возраста воспринимал это как норму поведения", — рассказала Марина Иванова, помощник прокурора Пригородного района Нижнего Тагила.Но бывшие коллеги подсудимого уверяют, так он воспитывал и своих сотрудников. Юрий Юдин — основатель крупного холдинга — оператора цифрового телевидения и интернет-провайдера, создал некое сообщество под названием "Группа крови".Примерно так адепты поклонялись своему лидеру, который, как рассказывают пострадавшие, держал всех в ежовых рукавицах."Давят как личность, у меня под конец собственных желаний не было. Удовольствия от жизни попросту нет. За один из проступков я вынужден был распилить свой мотоцикл. Меня заставили угрозами: если ты его не распилишь, то мы его сами распилим, а тебя вывезем в лес в один конец", — делится пережитым Иван Торлопов, бывший сотрудник компании.Угрозы, побои, экзекуция электрическим током — Иван Торлопов видел всё это своими глазами. Со слов бывших коллег, такое воспитание больше походило на секту."Жажда лидерства, и свои нереализованные неуемные амбиции, и желание быть пророком, и желание, чтобы тебя восприняли в подобной роли, быть вождем. Вот тогда создаются самые жестокие варианты сект, куда привлекаются люди, где совершается насилие, где, возможно, могут совершаться и убийства, где издеваются над женщинами, где издеваются над детьми", — комментирует Лев Пережогин, врач-психотерапевт, ведущий научный сотрудник национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского.К чему могут привести подобные издевательства, известно.Вот кадры якобы чудесного исцеления в Башкирии. Здесь процветала религиозная секта "Орда "— такие целители ставили людям несуществующие диагнозы, а потом лечили — плетками, травами и молитвами собственного сочинения.Удовольствие было недешевым и естественно уход из секты мог закончиться ухудшением здоровья – вплоть до смерти от несчастного случая — так говорили лидеры "Орды". Внушение довело одну из пациенток до психиатрической больницы.Юрию Юдину из Екатеринбурга создание секты пока не вменяют — сейчас он обвиняется только в истязании ребёнка и ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано.