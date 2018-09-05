ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Егоровой Раисы Фёдоровны, 18.15.1940 года рождения...

ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Егоровой Раисы Фёдоровны, 18.15.1940 года рождения, которая 3 сентября 2018 года ушла из дома на Зелёном проспекте и до настоящего времени не вернулась. Страдает потерей памяти, деменцией.Приметы: на вид 78 лет, рост 155 см, плотного телосложения, волосы седые, до плеч, сутулая.Особые приметы: высокие, приподнятые дуги бровей.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Перово 8 (495) 304-97-04, 8 (495) 304-97-05.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73