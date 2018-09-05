Газпром начал укладку газопровода Северный поток-2 в водах Финляндии. Работы ведет трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas). Все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне согласованы с Транспортным агентством Финляндии и пограничной службой.

"Газпром" начал укладку газопровода "Северный поток-2" в водах Финляндии. Работы ведет трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas).Как сообщили "Интерфаксу" в проектной компании строительства газопровода "Северный поток-2" (дочернее общество "Газпрома"), судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода "Северный поток-2" на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко).Все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне согласованы с Транспортным агентством Финляндии и пограничной службой.Дочерняя компания "Газпрома" получила разрешения всех приграничных стран, кроме Дании (РФ, ФРГ, Финляндия и Швеция) на прокладку газопровода. Решение датских чиновников ожидается еще с апреля. 10 августа Nord Stream 2 предложил Дании альтернативный маршрут, но подчеркнул, что продолжит согласование обеих трасс.Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе.