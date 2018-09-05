Власти индийского штата Гуджарат завершают строительство самой высокой статуи в мире. Высота монумента памяти Сардара Пателя, борца за независимость Индии, составит 182 метра, она будт в два раза больше статуи Свободы.

Власти индийского штата Гуджарат завершают строительство самой высокой статуи в мире. Высота монумента памяти Сардара Пателя, борца за независимость Индии, составит 182 метра, она будт в два раза больше статуи Свободы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Вместе с постаментом высота сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров.Строительство статуи обошлось властям страны в 430 миллионов долларов.Скончавшийся в 1950 году Сардар Патель был одним из лидеров Индийского национального конгресса (ИНК) и соавтором Конституции.Строительства монумента в его честь началось в ноябре 2013 года. Открытие статуи назначено на 31 октября.