Власти индийского штата Гуджарат завершают строительство самой высокой статуи в мире. Высота монумента памяти Сардара Пателя, борца за независимость Индии, составит 182 метра, она будт в два раза больше статуи Свободы.
Власти индийского штата Гуджарат завершают строительство самой высокой статуи в мире. Высота монумента памяти Сардара Пателя, борца за независимость Индии, составит 182 метра, она будт в два раза больше статуи Свободы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Вместе с постаментом высота сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров.
Строительство статуи обошлось властям страны в 430 миллионов долларов.
Скончавшийся в 1950 году Сардар Патель был одним из лидеров Индийского национального конгресса (ИНК) и соавтором Конституции.
Строительства монумента в его честь началось в ноябре 2013 года. Открытие статуи назначено на 31 октября.